Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Ouija: Origin Of Evil'

Ouija: Origin Of Evil là phần hai tác phẩm kinh dị ngân sách thấp nhưng thu về tới 103 triệu USD hồi 2014. Kịch bản mới xoay quanh những chuyện kỳ lạ xảy ra tại gia đình bà góa phụ Alice Zander. Năm 1965 tại Los Angeles (Mỹ), sau một buổi gọi hồn, bà mẹ đã vô tình giải thoát cho một tên ác quỷ. Sau đó, cô con gái út Doris đã bị linh hồn ác quỷ này lợi dụng để hãm hại những thành viên khác trong gia đình.

*Trailer phim "Ouija: Origin Of Evil"

Trailer phim 'Ouija: Origin Of Evil'

Tác phẩm lấy cảm hứng từ trò cầu cơ xuất hiện cuối thế kỷ 19. Ouija (cầu cơ) được coi là một trong những phương thức hiệu quả nhất để giao tiếp với thế giới tâm linh. Người chơi cần sử dụng Ouija Board (bàn cầu cơ) gồm: một miếng gỗ hình trái tim (con cơ) và một bảng chữ cái với các chữ cái, con số và hai từ “yes” (có) - “no” (không).

Thông qua bàn cầu cơ, người chơi sẽ đặt câu hỏi và yêu cầu một “thế lực siêu nhiên” giải đáp những thắc mắc của mình. Sau khi người chơi đặt tay lên con cơ và đọc to câu hỏi của mình, con cơ có thể tự động di chuyển và đưa ra các câu trả lời có ý nghĩa mà không cần bất kỳ một lực nào tác động lên nó.

Phim do đạo diễn Mike Flanagan thực hiện. Anh từng làm Oculus: Chapter 3 - The Man with the Plan, Absentia (2011) và Oculus (2013).

Ouija: Origin Of Evil (Trò chơi gọi hồn 2) dự kiến ra rạp Việt Nam từ ngày 28/10.

Poster phim "Ouija: Origin Of Evil".

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành dành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 25/10 tại Hà Nội (CGV Vincom Bà Triệu) TP HCM (CGV SCVivo).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Ouija: Origin Of Evil" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 24/10. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 4 độc giả may mắn. Kết quả được đăng vào sáng 25/10.