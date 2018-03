Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Operation Mekong'

Tác phẩm hành động do điện ảnh Hong Kong sản xuất. Cốt truyện bắt đầu bằng một vụ thanh trừng đẫm máu của giới mafia ở Tam Giác Vàng khiến 13 người chết. Trong lúc tiến hành khám xét, cảnh sát Thái Lan phát hiện 900.000 viên ma túy ở hiện trường. Mức độ thảm khốc của sự việc khiến chính quyền Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Lào hợp tác xử lý.

Trailer phim "Mekong Operation" Trailer phim 'Điệp vụ Tam Giác Vàng' của Bành Vu Yến

Cảnh sát tỉnh Vân Nam là Cao Cương (Trương Hàm Dư thủ vai) được giao chỉ huy một tiểu đội lính tinh nhuệ nhập cảnh vào Thái Lan. Tại đây, anh kết nối với điệp viên chìm là Tân Vũ (Bành Vu Yến) điều tra. Tân Vũ là ông chủ của đồn điền trồng chè có biệt tài giả dạng. Sau quá trình điều tra, hai người phát hiện gã trùm buôn ma tuý khét tiếng có tên là Naw Khar đang âm mưu mở rộng việc sản xuất thuốc trắng chết người.

Trước tình hình này, chính phủ của bốn nước bắt tay vào một chiến dịch nhằm giăng lưới truy lùng Naw Khar. Nhiệm vụ này có thể khiến Cao Cương và Tân Vũ mất mạng. Phim do đạo diễn Lâm Siêu Hiền thực hiện, nối tiếp các dự án To the Fore (2015), That Demon Within (2014) và Unbeatable (2013). Tác phẩm có sự góp mặt của Chung Hán Lương và Bành Vu Yến.

Operation Mekong (Điệp vụ Tam Giác Vàng) ra mắt ở Việt Nam từ ngày 14/10.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành dành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 11/10 tại Hà Nội (CGV Mipec) và TP HCM (CGV Pearl Plaza).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Operation Mekong" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 10/10. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 4 độc giả may mắn. Kết quả được đăng vào sáng 11/10.

Ban Giải Trí