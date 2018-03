Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Monster Trucks'

Trong Monster Trucks, Lucas Till vào vai Tripp - một nam sinh trung học đang tìm cách thoát khỏi cuộc sống ở thành phố nơi cậu sinh ra bằng việc lắp ráp một chiếc xe tải quái vật từ những vật liệu cũ. Sau tai nạn ở trạm xăng gần chỗ ẩn náu của một sinh vật kỳ lạ có tài năng và giác quan về tốc độ, Tripp nhìn thấy kế hoạch rời thành phố cùng một người bạn đặc biệt.

Diễn cùng Lucas Till là người đẹp Jane Levy. Nữ diễn viên từng được biết đến qua hai bộ phim kinh dị là Evil Dead (2013) và Don’t Breathe (2016). Jane Levy sắp tới cũng xuất hiện trong I Don’t Feel at Home in This World Anymore - khởi chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2017.

* Trailer phim "Monster Trucks"

Trailer tiếng Việt phim 'Monster Trucks'

Jane Levy chia sẻ về quá trình ghi hình trên EW: "Tôi rất vui ở những cảnh ghi hình cùng các diễn viên đóng giả quái vật trước phông xanh. Tôi thường cố nghiêm nghị mỗi khi các bạn diễn trong vai các sinh vật đặc biệt khoác lên người trang phục màu xanh và lăn lê bò toài trên sàn chiếc xe tải. Tôi đã làm hỏng một số cảnh quay vì không thể nhịn được cười khi chứng kiến những cảnh đó”.

Phim được đạo diễn bởi Chris Wedge (cha đẻ của loạt Kỷ băng hà). Nhà làm phim bộc bạch: “Khi mới nghe thấy ý tưởng của bộ phim này, tôi cảm thấy thật lạ. Nhưng khi càng nghiền ngẫm, tôi lại càng yêu thích câu chuyện trong đó hơn. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố mà tôi mong đợi ở một phim - các nhân vật thú vị, một kịch bản hấp dẫn, loạt hành động gay cấn, những thông điệp nhẹ nhàng và tình tiết xúc động, hứa hẹn có thể chạm tới trái tim khán giả”.

Theo Independent, bộ phim được thực hiện với ngân sách 100 triệu USD và ghi hình vào năm 2014.

Monster Trucks (Xe tải quái vật) dự kiến ra mắt ở Việt Nam từ ngày 3/2.

Poster phim "Monster Trucks".

Ban Giải Trí