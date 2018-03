Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Guardians'

Guardians lấy bối cảnh trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh - khi căng thẳng chính trị giữa Liên Xô và Mỹ leo thang. Lúc này, một tổ chức với tên gọi Patriot được thành lập. Họ thực hiện chương trình cải tạo gien trong cơ thể bốn thanh niên các nước Liên Xô để biến họ thành chiến binh bất khả chiến bại.

* Trailer phim "Guardians"

Trailer phim siêu nhân Nga 'Siêu chiến binh'

Bốn thanh niên được đem ra thí nghiệm gồm Arseny, John Doe, Lernik và Oxana. Sau cuộc thí nghiệm, Arseny trở thành sinh vật nửa người nửa gấu. Anh có khả năng biến đổi trở thành quái thú và ngược lại.

Trong bộ dạng thú vật, Arseny không thể nói chuyện. Bù lại, tiếng gầm của anh làm tê liệt con người và khiến họ mất ý thức. Khi hóa thú, anh cũng giao tiếp được với động vật (chim, cá, côn trùng) và chỉ huy chúng vào các trận chiến cần thiết. Sở hữu sức mạnh phi thường, Arseny nắm ưu thế trong những pha cận chiến.

Người thứ hai được đem ra thí nghiệm là John Doe. John biến thành một siêu nhân có thể di chuyển với tốc độ của gió đồng thời dùng thành thạo mọi vũ khí sắc nhọn. Người thứ ba - Lernik Oganesyan - có khả năng nhấc được voi bằng một tay sau khi đột biến gien. Người tứ tư, cô gái Oxana có thể chịu đựng được mọi thời tiết nóng hay lạnh. Cùng nhau, họ chiến đấu chống lại các thế lực đe dọa Liên Xô và Trái Đất.

Video: Sức mạnh của bốn siêu nhân trong "Guardians"

Bốn siêu nhân trong 'Guardians'

Bốn nhân vật chính lần lượt do các diễn viên trẻ Sebastien Sisak, Anton Pampushny, Sanzhar Madiev và Alina Lanina thủ vai.

Guardians do đạo diễn Sarik Andreasyan thực hiện. Tại Nga, anh nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như The Pregnant, Moms, That Was the Men’s World... Với khán giả quốc tế, đạo diễn này được biết tới qua tác phẩm American Heist. Phim mới được làm theo phong cách kết hợp thể loại siêu anh hùng và Neo-Noir (phim hình sự đen tối).

Guardians (Siêu chiến binh) dự kiến ra rạp Việt Nam từ 24/2.

Nhân dịp phim công chiếu, nhà phát hành dành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự buổi công chiếu vào tối 23/2 tại Hà Nội (CGV Mipec) và TP HCM (CGV Vincom Đồng Khởi).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Guardians" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 21/2. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong ngày 22/2.

Ban Giải Trí