Tặng độc giả vé xem ra mắt phim của Cara Delevingne

Valerian and the City of a Thousand Planets (Valerian và thành phố ngàn hành tinh) là một trong những bom tấn viễn tưởng không sản xuất ở Hollywood được đầu tư ngân sách khổng lồ - 220 triệu USD. Phim do Luc Besson chỉ đạo.

Tác phẩm của điện ảnh Pháp được thực hiện hoàn toàn tại trường quay Cité du Cinema của đạo diễn Besson nằm ở ngoại ô Paris (Pháp). Đây là tổ hợp sản xuất phim quy mô lớn nhất nước Pháp.

Chuyện phim lấy bối cảnh ở thế kỷ 28. Lúc đó, hai đặc vụ Valerian (Dane Dehaan đóng) và Laureline (Cara Delevingne thủ vai) chịu trách nhiệm dẫn dắt một đội quân tinh nhuệ với nhiệm vụ duy trì hoà bình cho cả ngân hà. Nhận được mệnh lệnh từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Herbie Hancock thể hiện), bộ đôi tới thành phố thuộc Thiên hà Alpha - ngôi nhà chung của hàng ngàn sinh vật tới từ khắp nơi trong vũ trụ.

Tại đây, Valerian và Laureline đã phát hiện ra một thế lực hắc ám đe dọa sự an nguy của thành phố. Họ sẽ phải chạy đua với thời gian để truy lùng được nguồn gốc của thế lực tà ác đó nhằm đảm bảo được nền hòa bình, không chỉ riêng cho Thiên hà Alpha mà còn cả tương lai của vũ trụ.

Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên gạo cội như Clive Owen, Ethan Hawke, John Goodman, diễn viên khách mời Rihanna và Ngô Diệc Phàm…

Valerian and the City of a Thousand Planets khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 28/7.

