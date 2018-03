Tặng độc giả vé xem ra mắt 'Jack Reacher: Never Go Back'

Jack Reacher: Never Go Back chuyển thể từ phần thứ 18 trong tiểu thuyết One Shot của tác giả Lee Child. Cốt truyện bắt đầu khi điệp viên Jack Reacher trở lại tìm kiếm sếp cũ - thiếu úy Susan Turner - sau thời gian dài ẩn danh. Anh phát hiện cô đang đi tù vì bị gài bẫy. Jack Reacher quyết định giúp đỡ thiếu úy.

Trailer phim " Jack Reacher: Never Go Back" Trailer phim "Jack Reacher 2"

Lần này, Tom Cruise trở lại màn bạc và đóng tiếp vai điệp viên Jack Reacher trong phần hai bộ phim từng gây chú ý năm 2012. Mặc dù Tom Cruise tiếp tục vào vai Jack Reacher, đạo diễn phần một - Christopher McQuarrie - không trở lại. Thay vào đó, phim do Edward Zwick thực hiện. Tom Cruise tự đóng các cảnh mạo hiểm tương tự phần cũ.

Trong Jack Reacher: Never Go Back, Tom Cruise rũ bỏ hình tượng chàng điệp viên hào hoa Ethan Hunt trong Mission: Impossible để vào vai một cựu điều tra viên quân đội gai góc hơn, “đời” hơn và liên tục phô diễn kỹ năng hành động cận chiến.

Jack Reacher: Never Go Back (Jack Reacher: Không quay đầu) dự kiến ra rạp Việt từ ngày 21/10.

Poster phim "Jack Reacher: Never Go Back".

Ban Giải Trí