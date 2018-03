Tom Cruise chạy trốn linh hồn cổ đại ở 'Xác ướp Ai Cập' / 15 phim ra rạp tháng 6

Tom Cruise tái ngộ khán giả vào mùa hè năm nay với tác phẩm The Mummy. Đây là bộ phim mở màn Vũ trụ đen tối (Dark Universe) cho Universal.

Trong bom tấn của đạo diễn Alex Kurtzman, Tom Cruise vào vai Nick Morton, người lính đánh thuê trong hành trình tìm cổ vật đã vô tình làm hồi sinh một xác ướp cực kỳ nguy hiểm. Thức giấc sau hàng thế kỷ bị chôn sống, xác ướp công chúa Ahmanet (Sofia Boutella đóng) vẫn sục sôi lửa hận vì mất ngôi Pharaoh vào tay hoàng tử em trai mình. Không chỉ bất tử, Ahmanet còn có quyền năng tạo ra các cơn bão cát dữ dội. Nick Morton trở thành người duy nhất có thể bảo vệ nhân loại khỏi khao khát trả thù của Ahmanet.

Tặng độc giả vé xem phim của Tom Cruise

Cùng Tom Cruise và Sofia Boutella, phim còn có sự góp mặt của Annabelle Wallis, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari, Russell Crowe…

Sau The Mummy, các dự án còn lại của Vũ trụ đen tối như The Invisible Man hay Frankenstein’s Monster cũng đang trong quá trình thực hiện. Nhà sản xuất xác nhận Johnny Depp sẽ thủ vai The Invisible Man. Trong khi đó, Javier Bardem - bạn diễn của Johnny Depp trong Cướp biển Caribbean 5 - hoá thân thành Frankenstein.

The Mummy của Tom Cruise sẽ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 9/6.

Ban Giải Trí