Tặng độc giả vé xem phim của Liam Neeson

Sau nhiều tác phẩm hành động như Taken, Non-Stop, Unknown, Run All Night, diễn viên Liam Neeson tái ngộ khán giả trong bộ phim mới mang tên The Commuter (Hành khách bí ẩn).

Trailer phim 'The Commuter'

Phim xoay quanh một chuyến tàu hàng ngày ở New York. Liam Neeson thủ vai Michael MacCauley, một nhân viên tư vấn bảo hiểm. Sau khi nhận tin nghỉ hưu, MacCauley trăn trở về việc thông báo cho vợ. Ông bắt tàu về nhà như mọi lần. Bất ngờ, một phụ nữ bí ẩn xuất hiện và đề nghị ông tìm một hành khách vốn dĩ không thuộc về chuyến tàu này. Nếu thành công, ông sẽ nhận được 100.000 USD, nhưng điều này có thể đe dọa mạng sống của ông và hành khách trên tàu.

Cùng với Liam Neeson, The Commuter còn có sự tham gia của các diễn viên Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neill, Elizabeth McGovern, Jonathan Banks, Florence Pugh... Phim do Jaume Collet-Serra đạo diễn, dựa trên kịch bản của Byron Willinger và Philip de Blasi.

The Commuter ra rạp tại Việt Nam từ ngày 19/1.

Poster phim.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 18/1 tại Hà Nội (CGV Royal City) và TP HCM (Pearl Plaza).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem The Commuter" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết sáng 17/1. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong chiều 17/1.

