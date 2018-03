Tặng độc giả vé xem phim 'Collateral Beauty'

Collateral Beauty là tác phẩm độc lập, do đạo diễn David Frankel và nhà sản xuất Michael Sugar (vừa giành giải Oscar cho Spotlight năm ngoái) thực hiện. Phim đánh dấu sự quay trở lại dòng tâm lý của Will Smith sau thời gian dài đóng phim kinh phí lớn. Anh từng gây ấn tượng khi hóa một ông bố đơn thân trong phim The Pursuit of Happyness hồi 2006.

Will Smith đóng cùng Keira Knightley. Tài tử 48 tuổi vào vai một tỷ phú trải qua cú sốc vì con gái đột tử. Anh rơi vào chứng trầm cảm và xa lánh cuộc đời.

Trailer phim "Collateral Beauty" Trailer phim 'Collateral Beauty'

Bạn thân của tỷ phú (Kate Winslet) thấy thương tâm nên tìm người cứu giúp. Cô đến gặp ba nhân vật huyền bí đại diện cho tình yêu, thời gian và cái chết. Ba con người này - lần lượt do Keira Knightley, Jacob Latimore và Helen Mirren hóa thân - đem hết sức lực chữa vết thương lòng cho tỷ phú trầm cảm. Có những lúc kiệt sức, Will Smith chỉ thẳng mặt Keira Knightley và gọi cô là đồ phản bội. Dù đau lòng ứa nước mắt, cô kiên trì kéo anh ra khỏi bi kịch.

"Tình yêu, thời gian và cái chết - ba điều này liên hệ mật thiết với mỗi con người trên Trái đất. Chúng ta khao khát tình yêu, chúng ta ao ước có thêm thời gian và chúng ta sợ hãi cái chết", đạo diễn David Frankel chia sẻ trong trailer phim. Trailer phim cũng mô tả những hình ảnh Will Smith trong vai tỷ phú sống động, yêu đời khi chưa mất con gái.

Collateral Beauty dự kiến ra mắt ở Việt Nam từ 6/1.

Poster phim "Collateral Beauty".

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành dành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 3/1 tại Hà Nội (CGV Mipec) và TP HCM (CGV Pearl).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Collateral Beauty" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết sáng ngày 1/1. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong ngày 2/1.

Ban Giải Trí