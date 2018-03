Tặng độc giả vé xem phim 'Có căn nhà nằm nghe nắng mưa'

'Có căn nhà nằm nghe nắng mưa': Bi kịch từ vụ án 30 năm

Có căn nhà nằm nghe nắng mưa là phim đầu tay của đạo diễn Mai Thế Hiệp. Dàn diễn viên gồm có Kim Xuân, Lê Bình, Dương Cường, Khắc Minh, Tấn Thi và Khánh Hiền.

Câu chuyện bắt đầu khi chàng nhân viên địa ốc tên Sơn (Dương Cường) đến một khu phố nghèo để thuyết phục người dân bán nhà. Tại đây, bà Tư (Kim Xuân) nhận anh là người con bỏ trốn 30 năm trước vì bị tình nghi giết người. Trở về, Sơn bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ, thấy mình là con bà Tư trong quá khứ. Anh dần hoài nghi thân phận mình, trong lúc thời hạn giải quyết công việc đã gần kề... Phim công chiếu ngày 5/5.

Nhà phát hành gửi tặng độc giả VnExpress tại TP HCM vé xem bộ phim vào suất 19h45 ngày 23/5 tại tòa nhà Bitexco, quận 1. Trước giờ chiếu, một buổi giao lưu với nhà sản xuất, đạo diễn và các diễn viên cũng sẽ được tổ chức tại đây.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Co can nha nam nghe nang mua" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc. Thời hạn nhận thư: Đến 12h ngày 23/5. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong ngày.

