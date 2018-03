Tặng độc giả vé trải nghiệm công nghệ từ phim 'Fast 8'

The Fate of The Furious mở ra hành trình mới cho êkíp Vin Diesel sau cái chết thảm khốc của tài tử Paul Walker. Câu chuyện mới xoáy vào chủ đề hàn gắn tình cảm giữa những thành viên trong một băng tội phạm coi nhau như gia đình. Nhà sản xuất Neal H. Moritz chia sẻ trên Variety tác phẩm sẽ mang màu phim tội phạm nhiều hơn phim hành động về đua xe và tốc độ. Đạo diễn Gary Gray thay James Wan thực hiện phần này.

Poster phim "Fast & Furious 8".

Phim lấy bối cảnh ở bờ biển Cuba, New York và biển Barents ở Bắc Băng Dương. Tác phẩm chào đón sự trở lại Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky, Kurt Russell. Các sao mới tham gia gồm Charlize Theron, Helen Mirren và Scott Eastwood.

Phim do Vin Diesel đồng sản xuất cùng Neal H. Moritz và Michael Fottrell. Nhà biên kịch Chris Morgan, viết kịch bản cả loạt Fast & Furious, tiếp tục chấp bút phần tám. Bom tấn của hãng Universal, có kinh phí ít nhất 200 triệu USD, dự kiến khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 14/4.

* Video mô phỏng trải nghiệm công nghệ Green Screen với "Fast 8"

Tặng độc giả vé trải nghiệm công nghệ đặc biệt từ phim 'Fast & Furious 8'

Trước ngày phim ra mắt, nhà phát hành ở Việt Nam tặng độc giả VnExpress 80 vé tham gia chương trình Gương mặt Fast 8 để trải nghiệm công nghệ Green Screen (công nghệ màn hình xanh) ở Hà Nội và TP HCM.

40 độc giả nhận vé sẽ nhận mỗi người một suất trải nghiệm công nghệ điện ảnh mới ở TP HCM vào ngày 8/4 và ngày 9/4. 40 độc giả sẽ nhận mỗi người một suất trải nghiệm công nghệ này tại Hà Nội vào ngày 12/4 và ngày 13/4.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve trải nghiệm công nghệ Green Screen từ phim 'Fast & Furious 8' " (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 6/4. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong ngày 7/4.

Ban Giải Trí