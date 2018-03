Tặng độc giả quà từ phim 'The Lego Ninjago'

Cả nhà Cát Phượng lồng tiếng cho phim hoạt hình / 'The Lego Batman Movie' - phiên bản trào phúng về Người Dơi

The Lego Ninjago là bộ phim hoạt hình nói về tình cảm gia đình, tình bạn, nối tiếp thành công của The Lego Movie và The Lego Batman Movie ra mắt lần lượt năm 2014, 2016.

Trailer 'The Lego Ninjago Movie'

Phim xoay quanh Lloyd và kẻ ác nhân Garmadon. 15 năm trước, Garmadon đã bỏ rơi đứa con trai của mình để lên đường thôn tính thế giới. Chàng trai ấy bây giờ là Lloyd, người bị cả thành phố Ninjago xa lánh. Tuy nhiên, ban đêm, cậu chính là Ninja Xanh lá, dẫn dắt đội ninja chống lại Garmadon. Và rồi khi thành phố Ninjago bị đe doạ bởi một thế lực còn kinh khủng hơn, cả hai cha con đã phải bất đắc dĩ hợp tác để cứu lấy thế giới.

The Lego Ninjago do Thành Long và nhiều ngôi sao Hollywood lồng tiếng như Dave Franco, Michael Pena, Zach Woods, Olivia Munn, Justin Theoroux… Ở phiên bản tiếng Việt, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và bé Bom tham gia lồng tiếng.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Quà tặng từ phim.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội và TP HCM 10 bộ mô hình lego.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà tặng, đặt tên email "Qua tang phim The Lego Ninjago" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 10/10. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 10 độc giả may mắn và liên lạc trao quà tặng trong ngày 11/10.

Ban Giải Trí