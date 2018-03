Tặng độc giả quà từ phim 'The Lego Batman Movie'

Sau thành công của The Lego Movie năm 2014 với doanh thu 469 triệu USD trên toàn thế giới, hãng Warner Bros quyết định khai thác thêm thế giới đồ chơi Lego bằng một số bộ phim ăn theo. Mở đầu là The Lego Batman Movie.

Trong phim mới, Người Dơi trải qua hành trình tìm lại bản thân, tìm hiểu tầm quan trọng của tinh thần tập thể và tình bạn trong sứ mệnh cứu thành phố Gotham thoát khỏi kẻ thù truyền kiếp - The Joker. Batman phối hợp Batgirl và Robin đối đầu bộ đôi ác nhân Joker và Harley Quinn. Cuộc chiến hứa hẹn cam go và kịch tính bởi không chỉ Joker mà những ác nhân khác như Người câu đố, Người mèo, Chim cánh chụt, Quý ngài ma, Người lịch và Vua gia vị cũng trở lại.

* Trailer phim "The Lego Batman Movie"

Trailer phim 'The Lego Batman'

The Lego Batman Movie một lần nữa đưa người xem đến với thế giới đồ chơi Lego rực rỡ màu sắc với các mô hình thành phố, nhà cửa, nhân vật, các công trình kiến trúc và cả cuộc sống ở xứ sở xếp hình. Phim pha trộn sự hài hước, lời thoại thú vị và các phân cảnh hành động ấn tượng. Những mảnh ghép đồ chơi quen thuộc hiện lên sống động hơn bao giờ hết khi có chuyển động, cảm xúc của các nhân vật Lego hay một xã hội thu nhỏ trong thành phố. Bất kỳ ai từng có tuổi thơ gắn bó với đồ chơi Lego đều cảm thấy thân thuộc qua từng khuôn hình của phim.

Bộ phim do đạo diễn Chris McKay thực hiện. Tác phẩm còn có sự góp mặt của nhiều ngôi sao như Will Arnett (lồng tiếng vai Batman), Zach Galifianakis (lồng tiếng The Joker), Michael Cera (lồng tiếng Dick Grayson), Rosario Dawson (lồng tiếng Barbara Gordon) và Ralph Fiennes (lồng tiếng Alfred).

The Lego Batman Movie dự kiến khởi chiếu vào ngày 10/2.

Hình ảnh quà tặng.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội và TP HCM 10 bộ lắp ghép lego Batwing.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà tặng, đặt tên email "Qua tang phim The Lego Batman Movie" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 11/2. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 10 độc giả may mắn và liên lạc trao quà tặng trong ngày 12/2.

