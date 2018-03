Tặng độc giả quà từ phim 'Star Trek Beyond'

Là một trong 13 bom tấn hè 2016, Star Trek Beyond sở hữu lượng fan đông đảo trên khắp thế giới và được nhiều người yêu điện ảnh mong ngóng.

Star Trek Beyond là tập thứ ba trong loạt phim khởi động lại của Star Trek từ năm 2009. Phim tiếp nối các sự kiện xảy ra trong Star Trek Into Darkness (2013). Tập phim này tiếp tục dựa trên câu chuyện xoay quanh chuyến phiêu lưu ngoài không gian của thuyền trưởng Kirk và Spock cùng đoàn phi hành trên con tàu USS Enterprise.

Trailer phim "Star Trek Beyond" Trailer phim 'Star Trek Beyond'

Đạo diễn của Fast & Furious 4,5,6 – Justin Lin – là người thực hiện tập phim lần này. Dàn diễn viên quen thuộc gồm Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, Simon Pegg vẫn trở lại trong phần mới. Ngoài sự góp mặt của các nhân vật cũ, Star Trek Beyond còn xuất hiện thêm nhân vật mới mang tên Jayla do diễn viên Sofia Boutella (được biết tới qua phim Kingsman: The Secret Service) thủ vai.

Star Trek Beyond (tên tiếng Việt là Star Trek: Không giới hạn) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 22/7.

Nhân dịp phim chiếu ở Việt Nam, hãng phát hành dành tặng độc giả VnExpress tại Hà Nội và TP HCM 3 món quà từ bộ phim, bao gồm một bút sáng, một mũ snapback và một máy ảnh du lịch.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà, đặt tiêu đề email “Qua tang Star Trek Beyond” (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 29/7. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 3 độc giả may mắn và trực tiếp liên lạc trao quà tặng sau ngày 29/7.