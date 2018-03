Tặng độc giả quà từ phim 'Pony bé nhỏ'

Tình cha con và triết lý phương Đông trong 'The Lego Ninjago Movie' / Những phim hoạt hình có ý tưởng kỳ lạ

My Little Pony: The Movie (Pony bé nhỏ) là tác phẩm hoạt hình hiếm hoi tại các rạp vào mùa thu năm nay. Phim quy tụ nhiều diễn viên lồng tiếng nổi danh như Zoe Saldana, Emily Blunt, Michael Pena, ca sĩ Sia...

Tặng độc giả quà từ phim 'Pony bé nhỏ'

Phim xoay quanh hành trình giải cứu "ngôi nhà" của công chúa Twilight Sparkle và những người bạn. Họ phải chống lại một thế lực hắc ám, đe dọa xâm chiếm vùng đất sinh sống của cả nhóm.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Jayson Thieseen, Pony bé nhỏ có những thước phim rực rỡ màu sắc, các nhân vật được tạo hình dễ thương và phầm âm nhạc rộn ràng.

Pony bé nhỏ chiếu tại các rạp trong nước từ 20/10.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội và TP HCM 10 món quà tạo hình từ các nhân vật trong phim.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà tặng, đặt tên email "Qua tang phim Pony be nho" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 30/10. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 10 độc giả may mắn và liên lạc trao quà tặng trong ngày 31/10.

