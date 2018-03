Tặng độc giả bộ 10 cuốn sách kỹ năng cho trẻ

Triển lãm 2.000 đầu sách thiếu nhi tại TP HCM

Học cách sống hòa thuận nằm trong tủ sách "Kỹ năng xã hội" của ETS - Viện Khảo thí giáo dục Mỹ, xuất bản lần đầu năm 2003. Tác giả bộ sách là cô Cheri J. Meiners - Thạc sĩ ngành Giáo dục Tiểu học. Cô từng là giảng viên tại Đại học Utah State, Mỹ.

Bộ gồm 10 cuốn: Lại đây cùng chơi (Join In And Play), Mình chia sẻ, mình cùng chơi! (Share And Take Turn), Mình làm gì khi sợ? (When I Feel Afraid), Tớ biết nội quy, tớ tuân thủ! (Know And Follow The Rules), Tớ bình tĩnh, tớ nguôi giận! (Cool Down And Work Through Anger), Tớ đồng cảm, tớ quan tâm! (Understand And Care), Tớ lắng nghe, tớ học hỏi! (Listen And Learn), Tớ quý đồ đạc, tớ giữ gìn cẩn thận! (Respect And Take Care Of Things), Tớ trung thực, tớ nói sự thật! (Be Honest And Tell The Truth), Tớ và bạn nói chuyện, mình không còn giận nhau (Talk And Work It Out).

Sách cung cấp cho bé và cha mẹ các kỹ năng xã hội căn bản và kiến thức về việc điều chỉnh cảm xúc, hành vi với thế giới xung quanh. Qua những trường hợp cụ thể, được minh họa bằng ví dụ sinh động, trẻ học được cách yêu thương bạn bè, tôn trọng cha mẹ, lắng nghe thầy cô giáo... Ấn phẩm được nhiều chuyên gia tâm lý, các tổ chức bảo vệ trẻ em, phụ huynh, giáo viên đánh giá tích cực.

Tiến sĩ Stephen R.Covey, tác giả cuốn sách 7 thói quen để thành đạt (The Seven Habits of Highly Effective People), nhận xét bộ sách "chứa đầy sức mạnh", là công cụ hữu ích để hướng dẫn trẻ các kỹ năng cần thiết như đồng cảm, tôn trọng, hợp tác và cư xử tử tế. "Tôi tin chúng là nguồn tham khảo lý tưởng trong việc giảng dạy kỹ năng cho trẻ nhỏ", ông Covey nói.

Booklist - trang giới thiệu sách giáo dục uy tín nhất của Hiệp hội Thư viện Mỹ - cũng khuyến khích cha mẹ để con đọc sách như một cách xem xét lại hành vi của mình.

Học cách sống hòa thuận do Nhà xuất bản Dân Trí và Alphabooks phát hành, sách in màu và được trình bày dưới dạng song ngữ.

