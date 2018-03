Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Victoria & Abdul'

'Cô Ba Sài Gòn' cạnh tranh 16 phim ngoại ở rạp Việt tháng 11 / Victoria Beckham hóa nữ hoàng Victoria

Victoria & Abdul (Victoria & Abdul: Nữ hoàng & Tri kỷ) là tác phẩm điện ảnh do Universal và Working Title Films hợp tác sản xuất. Phim khai thác góc khuất ít người biết về cuộc đời nữ hoàng quyền lực nhất nước Anh - Victoria.

Trailer phim 'Victoria & Abdul'

Phim lấy bối cảnh nước Anh những năm 1880, dưới sự trị vì của Nữ hoàng Victoria. Tình bạn kỳ lạ giữa nữ hoàng và chàng thư ký Ấn Độ - Abdul Karim - nảy sinh khi giữa họ là hai thái cực trái ngược nhau. Từ đây, khán giả được thấy những góc khuất trong đời sống của một nữ hoàng nước Anh với gánh nặng quyền lực, nguy cơ bị đe dọa. Mối quan hệ giữa bà và Abdul lại trở thành cái cớ để những kẻ toan tính chĩa mũi nhọn công kích vào bà.

Victoria & Abdul được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết Victoria & Abdul: The True Story of the Queen’s Closest Confidant của tác giả Shrabani Basu, do đạo diễn Stephen Frears chỉ đạo. Vai nữ hoàng được giao cho ngôi sao gạo cội Judi Dench. Người thư ký Abdul do Ali Fazal thủ vai.

Victoria & Abdul: Nữ hoàng & Tri kỷ ra rạp tại Việt Nam từ ngày 24/11.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 21/11 tại Hà Nội (CGV Mipec) và TP HCM (Pearl Plaza).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Victoria & Abdul" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết sáng 20/11. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong chiều 20/11.

Ban Giải Trí