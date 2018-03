Tặng độc giả vé xem phim 'The Son of Bigfoot'

Hoạt hình 'Kẻ trộm mặt trăng 3' thắng lớn ở nhiều thị trường / 'Cars 3' - Sự trở lại của thương hiệu hoạt hình đua xe

The Son of Bigfoot (Bố tớ là Chân To) xoay quanh câu chuyện về cậu bé 13 tuổi Adam trong hành trình tìm lại người cha bị lạc đã lâu. Rồi Adam phát hiện ra, cha của cậu chính là người rừng Chân To trong huyền thoại.

Tặng độc giả vé xem phim 'The Son of Bigfoot'

Ông ẩn náu trong rừng sâu nhiều năm để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi sự săn lùng của Tập đoàn Tóc tai - những kẻ muốn có được ADN đặc biệt của ông để thực hiện các thí nghiệm. Cuộc đoàn tụ của hai cha con vừa giúp Adam hiểu được vì sao mình có khả năng siêu nhiên, nhưng cũng dẫn tới những ẩn họa rình rập.

Phim được nhà biên kịch Cal Brunker và Bob Barlen lên bản thảo từ năm 2012. Ben Stassen vừa là nhà sản xuất, vừa đảm nhận vai trò đạo diễn. Tác phẩm được đầu tư 30 triệu USD và sử dụng dàn diễn viên lồng tiếng ít tên tuổi như Cinda Adams, Bob Barlen, Joey Camen, David Epstein...

Bố tớ là Chân To ra rạp tại Việt Nam từ ngày 18/8.

Poster phim.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào sáng 13/8 tại Hà Nội (CGV Mipec) và TP HCM (Pearl Plaza).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem The Son of Bigfoot" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết sáng 11/8. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong chiều 11/8.

Ban Giải Trí