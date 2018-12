Tặng độc giả vé ra mắt phim 'Mortal Engines'

Ba phim Việt cạnh tranh 20 phim ngoại ở rạp tháng 12

Mortal Engines (Cỗ máy tử thần) được xây dựng dựa theo tiểu thuyết phiêu lưu, viễn tưởng dài bốn phần của tác giả Philipp Reeve. Từ khi công bố dự án, phim đã thu hút sự chú ý khi kịch bản phim do vợ chồng Peter Jackson - Fran Walsh thực hiện. Phim được kỳ vọng tạo hiện tượng như The Lord of the Rings hay The Hobbit - những tác phẩm do vợ chồng Peter Jackson phối hợp biên kịch Philippa Boyens phát triển.

Trailer Mortal Engines (Cỗ máy tử thần)

Phim lấy bối cảnh hàng trăm năm sau khi nền văn minh đã bị phá hủy bởi một trận đại hồng thủy. Loài người dần thích nghi với cuộc sống mới. Các thành phố di chuyển khổng lồ đi khắp Trái đất, tìm cách cướp bóc các thị trấn nhỏ hơn. Tom Natsworthy (Robert Sheehan đóng), một gã đến từ tầng thấp hơn của thành phố London, chiến đấu vì sự sống còn của mình sau khi gặp kẻ đào tẩu nguy hiểm Hester Shaw (Hera Hilma thủ vai). Hai kẻ đối lập nhân cách tạo thành liên minh để thay đổi tương lai loài người.

Nhà sản xuất Peter Jackson chọn Christian Rivers vào vị trí đạo diễn. Christian được xem là bậc thầy về kỹ xảo điện ảnh, từng giành Oscar hiệu ứng phim cho tác phẩm King Kong.

Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 7/12.

Poster phim.

Ban Giải Trí