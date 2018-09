Tặng độc giả vé ra mắt phim của Rowan Atkinson

Ba phim Việt cạnh tranh 21 phim ngoại ở rạp tháng 9 / 'Mr. Bean' - từ chàng trai ngây thơ tới ông lão 60 tuổi

Johnny English Strikes Again (Johnny English: Tái xuất giang hồ) là tác phẩm điệp viên, hành động hài do David Kerr đạo diễn. Phim là phần ba trong loạt tác phẩm về Johnny English do Rowan Atkinson thủ vai.

Trailer 'Johnny English 3' Trailer phim.

Phần ba đánh dấu bước ngoặt của Johnny English khi anh phải sử dụng công nghệ hiện đại để giải quyết các nhiệm vụ. Phim nối tiếp câu chuyện của Johnny English Reborn (2011). Thời gian trong phim là khi Johnny English nghỉ hưu và làm thầy giáo tiểu học tại một thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, một gã hacker đã tấn công và tiết lộ toàn bộ thông tin về các điệp viên ngầm của Anh, khiến hệ thống tình báo nước này rơi vào nguy hiểm. Johnny English là người duy nhất có thể cứu vãn tình thế.

Ngoài vai chính của "Mr Bean" Rowan Atkinson, phim còn có sự tham gia của Ben Miller, Emma Thompson, Jake Lacy, Olga Kurylenko...

Johnny English Strikes Again ra rạp tại Việt Nam từ ngày 21/9.

Rowan Atkinson tiếp tục đảm nhận vai chính.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào tối 18/9 tại Hà Nội (CGV Nguyễn Chí Thanh) và TP HCM (SC VivoCity).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem Johnny English Strikes Again" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết sáng 18/9. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong chiều 18/9.

