Tặng độc giả vé ra mắt phim của Jason Statham

Lý Băng Băng cùng Jason Statham chiến đấu với cá mập trong phim mới / Trailer Jason Statham đấu cá mập khổng lồ hot trong tuần

The Meg (Cá mập siêu bạo chúa) đánh dấu sự trở lại của Jason Statham - gương mặt ăn khách của dòng phim hành động. Phim được xây dựng dựa trên tiểu thuyết MEG: A Novel of Deep Terror của nhà văn Steve Alten, phát hành năm 1997.

Trailer 'Cá mập siêu bạo chúa'

Tác phẩm kể về chuyến tàu thám hiểm của đoàn thủy thủ tiến vào Mariana - khu vực biển sâu nhất Trái đất. Tuy nhiên, cả đoàn bị mắc kẹt dưới đáy Thái Bình Dương, tính mạng bị đe dọa trước cá mập siêu bạo chúa Megalodon. Trước tình thế ấy, đội chuyên gia gồm Jonas Taylor, nhà đại dương học người Trung Quốc và cháu gái Suyin (Lý Băng Băng đóng) được tập hợp để giải cứu đoàn tàu.

Ngoài Jason Statham và Lý Băng Băng là hai ngôi sao lớn của phim, tác phẩm còn có sự góp mặt của Winston Chao, Rainn Wilson, Cliff Curtis, Robert Taylor... The Meg do Jon Turteltaub đạo diễn, dựa trên kịch bản của James Vanderbilt.

The Meg ra rạp tại Việt Nam từ ngày 10/8.

Tác phẩm cấm trẻ em dưới 16 tuổi.

Ban Giải Trí