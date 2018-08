Tặng độc giả vé ra mắt phim của Dwayne Johnson

Dwayne Johnson đón con thứ hai ra đời / The Rock hợp tác với John Cena trong phim mới

Skyscraper (Tòa tháp chọc trời) là tác phẩm xoay quanh nhân vật Will Sawyer (do Dwayne Johnson đóng), một cựu binh Mỹ kiếm sống bằng nghề đánh giá mức an toàn cho các tòa nhà cao tầng. Rắc rối đến khi một tòa nhà do Will Sawyer kiểm định tại Hong Kong bốc cháy. Gia đình anh cũng bị mắc kẹt trong đó. Will Sawyer vừa phải nỗ lực cứu vợ con, vừa tìm cách chứng minh mình vô tội. Quá trình ấy đưa anh đến với những bí mật đen tối phía sau vụ hỏa hoạn.

Trailer 'Skyscraper'

Tác phẩm là dự án phim hè có kinh phí lớn của Dwayne Johnson. Diễn viên biệt danh "The Rock" nói với nhà sản xuất đây là một trong những bộ phim đòi hỏi thể lực nhiều nhất mà anh tham gia.

Phim do Rawson Marshall Thurber đạo diễn, với sự tham gia của dàn sao như Neve Campell, Roland Moller, Noah Taylor, Hannah Quinlivan...

Tòa tháp chọc trời ra rạp tại Việt Nam từ ngày 13/7.

