Tặng độc giả quà từ phim 'Justice League'

'Liên minh công lý' - bước chuyển chưa trọn vẹn của đại gia DC / 'Justice League' gây bàn tán vì nữ chiến binh mặc hở hang

Justice League (Liên minh công lý) là bom tấn siêu anh hùng mới nhất của DC và là tác phẩm thứ năm của DCEU (Vũ trụ điện ảnh DC). Phim quy tụ dàn anh hùng nổi tiếng như Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash, Cyborg, Aquaman...

Trailer 'Justice League' - Vietsub

Phim kể về câu chuyện xảy ra sau cái chết của Superman trong Batman V Superman: Dawn Of Justice. Lúc này, Batman (Ben Affleck đóng) tập hợp các siêu anh hùng khác nhau như Wonder Woman (Gal Gadot thủ vai), The Flash, Aquaman và Cyborg... để tạo ra liên minh bảo vệ thế giới.

Phim quy tụ dàn sao nổi tiếng Hollywood như Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Ezra Miller, Amy Adams... Sau Justice League, hãng Warner Bros. dự định thực hiện dự án điện ảnh riêng về các siêu anh hùng như Aquaman, The Flash...

Justice League ra rạp tại Việt Nam từ ngày 17/11.

Quà tặng từ phim.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội và TP HCM 10 món quà in các hình ảnh trong phim.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà tặng, đặt tên email "Qua tang phim Justice League" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 26/11. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên 10 độc giả may mắn và liên lạc trao quà tặng trong ngày 27/11.

Ban Giải Trí