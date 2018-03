Tặng độc giả quà từ phim 'Cướp biển Caribbean 5'

'Cướp biển Caribbean 5' giúp Disney cán mốc một tỷ USD trong năm / Johnny Depp giữ phong độ diễn xuất trong 'Cướp biển Caribbean 5'

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ra rạp cuối tuần qua và nhận nhiều ý kiến khen, chê khác nhau. Tuy vậy, tác phẩm vẫn đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại Bắc Mỹ, với 62,2 triệu USD.

Phần năm của loạt phim ăn khách kể về cuộc báo thù của Salazar và hành trình của Henry Turner (Brendon Thwaites đóng) - con trai của Will Turner (Orlando Bloom) và Elizabeth Swann (Keira Knightley) - tìm kiếm cây đinh ba của thần Poseidon, nhằm cứu cha mình thoát khỏi lời nguyền.

Bộ phim được đầu tư 230 triệu USD do hai đạo diễn Joachim Rønning và Espen Sandberg thực hiện. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales quy tụ dàn diễn viên đình đám như Johnny Depp, Orlando Bloom, Javier Bardem...

Phim khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 26/5, mang tên Cướp biển Caribbean: Salazar báo thù.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội và TP HCM áo phông, khăn, sổ, cốc uống nước, usb... in hình ảnh của phim.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà, đặt tên email "Qua tang phim Cuop bien Caribbean" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 6/6. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên tám độc giả may mắn và liên lạc trao quà tặng trong ngày 7/6.

