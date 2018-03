Michael, hãy mỉm cười yên nghỉ

"Khi anh ra đời

Mọi người đều cười

Còn anh thì khóc

Hãy sống sao

Để khi anh chết đi

Mọi người đều khóc

Riêng anh mỉm cười"

Mấy ngày qua, cả thế giới chao đảo, ngỡ ngàng, không phân biệt nam nữ, già trẻ, màu da, tôn giáo... tất cả đều thổn thức trước sự ra đi của anh.

Mấy ngày qua tôi đã cố không tin vào sự thật, tôi cố gắng không đọc, không nghe những tin tức nói về anh, về cái chết của anh, nhưng đi đến đâu cũng thấy một bầu không khí ảm đạm, trên truyền hình hay đài phát thanh, hay trên những tờ báo, hay câu cửa miệng của những người tôi gặp... tất cả đã khiến tôi buộc phải nhìn vào sự thật, một sự thật phũ phàng. Tôi và cả thế giới đã mất anh thật rồi!

Anh ra đi kéo theo cả tuổi thơ của tôi, của những ngày tháng khốn khó, của những lần dành dụm tiền ăn sáng để mua một cái băng cassette những bài hát của anh, của những lúc ngồi trầm ngâm trong âm hưởng Heal The World, Earth Song.. của những khi nhún nhảy trong vũ điệu Dangerous, Black or White, Billie Jean... và chia sẻ với You Are Not Alone...

Giờ đây tất cả sẽ chỉ còn là những hoài niệm về một huyền thoại, một tượng đài bất tử trong trái tim người yêu âm nhạc trên toàn thế giới!

Anh mỉm cười vì đã được giải thoát khỏi những đau đớn của bệnh tật, áp lực cuộc sống, những bi kịch của chính cuộc đời anh. Bỏ lại đằng sau một sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy, vĩ đại mà mãi về sau khó có ai có thể vượt qua được, bởi đơn giản một điều: Anh chính là nền tảng, là chuẩn mực, là người khai sinh ra những phong cách nhạc Pop hiện đại ngày nay.

Ở anh, người ta thấy một con người không chỉ là tài năng mà còn thấy một trái tim nhân hậu, một tâm hồn đẹp, một nghị lực phi thường, một sức sáng tạo không biết mệt mỏi, chỉ có những nhân cách tuyệt vời như vậy mới có thể viết nên một bài hát Heal The World lay động cả thế giới khao khát hoà bình, hay là Earth Song đã khóc cho đất mẹ khi môi trường sinh thái bị huỷ diệt, chiến tranh tàn phá, Black or White vui nhộn trong giai điệu chống phân biệt chủng tộc... Chúng ta đã ngả mũ trước khả năng sáng tác của anh, thì không thể không thán phục trước cách anh thể hiện những ca khúc đó, đầy truyền cảm, da diết, lay động cả những cái tai khó tính nhất, và những vũ đạo, bước nhảy tuyệt vời làm chao đảo cả thế giới... Sau này lớn lên tôi còn được biết anh còn biên kịch, tham gia đạo diễn cả những video clip đầy ý nghĩa trong những album nổi tiếng của mình, một con người như vậy khiến tôi không chỉ thần tượng, mà còn tôn thờ, bỏ qua những scandal tai tiếng, cuộc sống lập dị, trên tất cả, anh chính là người đã có ảnh hưởng tích cực nhất qua nhiều thế hệ 7x, 8x, 9x, là thần tượng của nhiều ngôi sao trong tất cả các lĩnh vực hiện nay, nên không có gì phải ngạc nhiên khi cái chết của anh đã là một cú sốc thật sự cho toàn thế giới, làm rúng động tất cả những phương tiện truyền thông, truyền hình, báo chí, internet...

Như vậy mới có thể hiểu tầm ảnh hưởng của MJ đối với cuộc sống con người trong vài thập kỷ trở lại đây như thế nào và thế giới vẫn chưa sẵn sàng cho sự ra đi của anh!

Cho đến ngày hôm nay, 3 ngày sau khi anh ra đi, tôi mới bình tâm lại, và trân trọng dành những dòng đầu tiên trong blog của mình để viết về anh, viết về một người đã cho tôi niềm tin vào cuộc sống, đã vực tôi dậy bằng âm nhạc, những khi tôi vấp ngã và tuyệt vọng, đã truyền cho tôi một trái tim yêu thương con người, yêu hoà bình và yêu thiên nhiên, cuộc sống...

Hãy yên nghỉ nhé MJ, anh sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa, sẽ không còn đau khổ nào khiến anh phải phiền lòng nữa... Hãy lên thiên đường, trở về với những ước mơ tuổi thơ, trở về lại là anh một cậu bé Michael, tóc xoăn mũi to hồn nhiên và đáng yêu tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão, con thuyền Childhood sẽ đón anh. Anh sẽ gặp thần tượng của anh là Peter Pan... Hãy tiếp tục những vũ điệu, những bài hát và ước mơ của mình về một thế giới hoà bình ở bất cứ nơi nào MJ nhé, anh sẽ mãi mãi bất tử ở trong tim tôi, trong tim những người hâm mộ anh, trong tim những người yêu âm nhạc và trong tim của những người yêu hoà bình trên toàn thế giới...

Chúng tôi sẽ chỉ nói lời tạm biệt anh thôi, vì anh vẫn ở bên chúng tôi mà...

Tạm biệt anh nhé Michael Jackson - The King Of Pop!

Giang Chí Hiếu