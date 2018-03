'Happy New Year' (ABBA) là bài hát đen đủi ngày Tết

'Happy New Year' - giai điệu bất tử của mùa xuân / Thất vọng với Táo quân 2013

Không hiểu tại sao ở Việt Nam, nhiều người lại thích dùng bài Happy New Year của ban nhạc ABBA trong dịp năm mới âm lịch? Từ người dân đến đài phát thanh, truyền hình.

4 thành viên của nhóm nhạc ABBA. Ảnh: Internet

Giai điệu thì cũng tươi vui đấy, nhưng thật ra lời bài hát thì khá buồn, đặc biệt có những ca từ mang tính xúi quẩy, đen đủi cho năm mới, ví dụ như "tôi và bạn cảm thấy thất bại và buồn chán" (me and you, feeling lost and feeling blue), hay "bạn và tôi, chúng ta có thể nằm xuống và chết" (we might as well lay down and die

You and I) ...

Âm nhạc Việt Nam mình có nhiều bài về Tết hay hơn Happy New Year của ABBA nhiều.

Chung quy cũng chỉ vì cái tính sính ngoại của nhiều người Việt.

Hoàng Trọng Thảo

