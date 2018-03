Maya khoe vũ đạo nóng bỏng khi thể hiện ca khúc I’m not alone của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Không chỉ được khen là có sự tiến bộ rõ nét trong giọng hát so với đêm thi trước, phần thi của Maya còn được Võ Thiện Thanh đánh giá cao với bản phối cân bằng giữa sắc thái mạnh mẽ và nhẹ nhàng, như "bánh xe cuộn tròn" hấp dẫn khán giả. Trong khi giám khảo Dương Khắc Linh cho rằng Maya nên đầu tư nhiều hơn vào giọng hát thay vì những yếu tố khác, Lưu Thiên Hương lại đánh giá cao sự đầu tư công phu cả trong vũ đạo, trang phục và dàn dựng sân khấu của bà mẹ một con. Nhóm của Maya đạt tổng 36,5 điểm.