Với ca khúc Người đàn bà hóa đá, Giáng My tạo ra bất ngờ cho Thu Minh. Tuy vậy, giọng ca Đường cong cho rằng thí sinh cần bứt phá hơn nữa để hình ảnh và giọng hát trở nên thống nhất. Đông Nhi cho rằng Giáng My đã rất nỗ lực để thay đổi trong khi Thái Bảo Trâm vẫn chưa thể hiện hết phong độ. Đông Nhi chọn Giáng My đi tiếp.