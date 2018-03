Trong gala trao giải, mỗi thí sinh trình bày hai ca khúc, một bài song ca cùng giám khảo và một tiết mục do các bé tự chọn với sự tư vấn từ giám đốc âm nhạc Hoài An.

Thiên Khôi chọn bài mang phong cách Rock "My songs know what you did in the dark". Cậu bé phát huy khả năng chơi nhạc cụ với guitar điện. Phần trình diễn khiến Isaac nhún nhảy liên tục trên ghế "nóng". Anh nhấn mạnh Thiên Khôi là thần đồng âm nhạc, luôn biết cách khiến mọi người chờ đợi từ tuần này qua tuần khác và không bao giờ phải thất vọng. Còn Văn Mai Hương thốt lên: "Thiên Khôi là quán quân trong lòng tôi".