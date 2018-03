Trong đêm chung kết đầu của cuộc thi Giọng hát Việt 2017 tối 28/5, mỗi thí sinh phải tham gia hai phần trình diễn: đơn ca và kết hợp cùng khách mời. Ở phần đơn ca, Hiền Mai "lột xác" trong liên khúc Who is loving you - Feeling good. Cô được khen có giọng hát nội lực và phong thái tự tin.