Tập bốn của chương trình The Face lên sóng tối 9/7 với bối cảnh là thành phố biển Nha Trang. Sau tập bốn của The Face, thí sinh An Nguy rơi vào top nguy hiểm vì thể hiện kém nhất trong đội Phạm Hương. Tuy vậy, nữ huấn luyện viên vẫn động viên Vlogger nổi tiếng không nên nản lòng.