Tập bảy chương trình Giọng hát Việt nhí 2017 gồm năm tiết mục tam ca của các đội Vũ Cát Tường, Soobin Hoàng Sơn và Hương Tràm - Tiên Cookie. Beauty and the Beast là ca khúc tiếng Anh duy nhất trong chương trình, do bộ ba Phương Linh, Xương Nhi, Như Ngọc (từ trái sang) thể hiện.