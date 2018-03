Phương Mai hát Tell me why - ca khúc từng được Tóc Tiên thể hiện thành công.

Tóc Tiên khóc khi chứng kiến phần thi của hai học trò bởi cô nhận thấy họ đã dũng cảm vượt qua nhiều áp lực trong cuộc thi. Cuối cùng, Tóc Tiên chọn Phương Mai đi tiếp.