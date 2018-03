Ali Hoàng Dương là người có số lượt bình chọn cao nhất của đội Thu Minh. Thí sinh khoe giọng hát và vũ đạo qua ca khúc Tell Me Why. Tóc Tiên dành lời khen cho khả năng nhảy của Ali Hoàng Dương và khuyên thí sinh năm sau nên tham gia The Remix. Trong khi đó, Noo Phước Thịnh khen ở Ali Hoàng Dương hội tụ đầy đủ tố chất của một ngôi sao giải trí.