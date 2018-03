Hôm 7/6, chương trình Vietnam's Next Top Model All Stars 2017 ra mắt ở TP HCM. Gây chú ý trong dàn thí sinh là người mẫu Cao Ngân - Á quân Vietnam's Next Top Model 2014. Chân dài Kiên Giang có hình thể gầy - cao 1,79 m, nặng 47 kg, số đo 76-60-88 cm. Các giám khảo và chuyên gia đánh giá cô có gương mặt góc cạnh và các số đo hình thể, tỷ lệ khung xương lý tưởng với nghề mẫu.