Trong chung kết tối 27/8, tất cả thí sinh The Face sẽ trở lại sân khấu diễn catwalk với trang phục của nhà thiết kế Claret Giang Lê. Bộ sưu tập mà Claret Giang Lê đưa đến The Face mang tên The Lure - Ánh hào quang. Họa tiết xuyên suốt bộ sưu tập lấy âm hưởng từ bộ sưu tập Orphics nhưng được biến đổi sang tông màu đỏ và màu xanh lá với hiệu ứng ombre chuyển màu trên vải.