Cậu bé Công Quốc (trái) và nữ ca sĩ Thu Hằng thể hiện ca khúc "See you again" trong tạo hình của ca sĩ Charlie Puth và rapper da màu Wiz Khalifa. Thu Hằng bị NSND Hồng Vân nhận xét là thiếu "lửa" trong cách đọc rap.