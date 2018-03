Cách đây 28 năm, Spike Lee khiến khán giả Liên hoan phim Cannes choáng váng với tác phẩm Do the Right Thing - một kiệt tác mô tả những căng thẳng chủng tộc ở Brooklyn. Gần ba thập niên sau đó, ông tiếp tục theo đuổi nghệ thuật với mong muốn thúc đẩy nhận thức xã hội. Bộ phim Rodney King chiếu trên Netflix hồi tháng 4 là một trong số đó.



Tại Cannes năm nay, Spike Lee và người bạn lâu năm Roger Guenveur Smith được vinh danh bằng một buổi dạ tiệc và một bài phát biểu.