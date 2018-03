Sau Diamonds Are Forever (1971), nhà sản xuất tìm kiếm gương mặt mới cho vai James Bond và Roger Moore được lựa chọn. Đóng vai điệp viên nổi tiếng khi đã 45 tuổi, Roger Moore mang đến một hình ảnh khác hẳn, thoát khỏi cái bóng của Sean Connery. James Bond của Roger Moore điển trai, điềm tĩnh nhưng cũng hài hước, vượt xa hình tượng điệp viên mà nhà văn Ian Fleming xây dựng ban đầu.

Roger Moore gắn bó vai diễn này suốt 12 năm, với bảy phần phim: Live and Let Die (1973), The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983) và A View to a Kill (1985).

Roger Moore qua đời ngày 22/5 tại Thụy Sĩ, sau một thời gian chống chọi căn bệnh ung thư.