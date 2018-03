Êkíp sử dụng công nghệ motion capture (mô phỏng động tác loài vật) để dựng nhân vật Kong. Nam diễn viên đóng thế Terry Notary hóa làm chúa khỉ. Anh từng đóng thế cho các phim The Adventures of Tintin: Secrets of the Unicorn, Rise of the Planet of the Apes và Avatar.