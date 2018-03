Justice League là phim thứ năm trong vũ trụ điện ảnh DC, xoay quanh các nhân vật từ truyện tranh của hãng này. Phim kể về câu chuyện xảy ra sau cái chết của Superman trong Batman V Superman: Dawn Of Justice. Lúc này, Batman (Ben Affleck đóng) tập hợp các siêu anh hùng khác nhau như Wonder Woman (Gal Gadot thủ vai), The Flash, Aquaman và Cyborg... để tạo ra liên minh bảo vệ thế giới.