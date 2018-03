Đoan Trang có những cảnh quay tình tứ với ông xã. Một câu thoại nữ ca sĩ rất thích khi đối đáp với chồng trên phim là: "Wherever you stay, it’s home for me" (Tạm dịch: Chỉ cần bên anh, nơi nào với em cũng là nhà).