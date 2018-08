Rihanna cũng là một nhân tố gây ngạc nhiên trong dàn diễn viên. Cô thủ vai nữ hacker tên Nine Ball, trợ thủ của nhóm cướp nữ. Nữ ca sĩ da màu có diễn xuất tự nhiên và khoe thân hình quyến rũ trong nhiều khuôn hình. Trước Ocean's 8, cô từng tham gia các phim Bring It On: All or Nothing (2006), Battleship (2012), Annie (2014), Valerian and the City of a Thousand Planets (2017).