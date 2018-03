Trên tạp chí The Times, David nói đã biết trước vai diễn sẽ nhận nhiều chỉ trích. Trước đây, anh từng chia sẻ trên AskMen là không muốn đóng phim lâu dài và tự thấy diễn xuất của mình còn cứng nhắc. Anh nhận lời tham gia phim vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Guy Ritchie (giữa). Năm 2015, đạo diễn nổi tiếng cũng mời David Beckham đóng một vai nhỏ trong The Man From the U.N.C.L.E.