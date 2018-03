Dịp cuối năm, tờ Forbes đưa ra thống kê danh sách các diễn viên đem lại tổng doanh thu cao nhất cho các phim họ tham gia, dựa trên doanh số của phim trong năm. Vin Diesel dẫn đầu danh sách khi hai bộ phim anh đóng chính gồm The Fate of the Furious thu về 1,2 tỷ USD, xXx: The Return of Xander Cage kiếm được 350 triệu USD. Chỉ riêng hai tác phẩm do Vin Diesel góp mặt đã đem về cho nhà sản xuất 1,6 tỷ USD.