Cướp biển Caribbean 5 (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) giới thiệu nhiều diễn viên trẻ, trong đó có Kaya Scodelario, người đẹp nước Anh. Cô vào vai nữ chính - Carina Smyth - đồng hành cùng Jack Sparrow (Johnny Depp đóng) và Henry Turner (Brenton Thwaites thủ vai).