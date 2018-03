Khoảng 19h, hôn lễ bắt đầu. Chú rể vừa bước tới chỗ cô dâu vừa hát ca khúc "Running home to you". Đứng trước Tùng Linh, Hoàng Oanh không kìm nén được xúc động. Cô lau nước mắt trước khi hát "You're still the one".