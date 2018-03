Tại nghĩa trang Bình Dương, vợ cố nghệ sĩ Thanh Sang (trái) khuỵu xuống nơi chồng bà được an táng. Con dâu (thứ hai từ trái qua) và cháu nội của Thanh Sang vốc nắm đất rải lên linh cữu. Hàng trăm khán giả cùng đồng nghiệp đã cùng về Bình Dương tiễn đưa ông. Tuồng Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga do Thanh Sang đóng cùng Bạch Tuyết năm xưa được phát qua hệ thống loa tại lễ an táng để tưởng nhớ nghệ sĩ.