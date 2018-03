Liveshow kỷ niệm 25 năm làm nghề của vũ công Khánh Thi được tổ chức tối 10/6 ở Hà Nội. Chí Anh đưa vợ - Khánh Linh - và con gái Kiwi tới chương trình.

Khánh Linh sinh năm 1998, kém Chí Anh 20 tuổi. Cô yêu thích nghệ thuật múa, từng đoạt giải nhì cuộc thi "Got to dance" của Trung học phổ thông Việt Đức. Cô không phản đối khi chồng nhận lời tham gia liveshow do người yêu cũ thực hiện. Trong thời gian chồng chuẩn bị chương trình, cô còn nhiều lần bế con đến sàn tập cổ vũ.