Những ứng viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018

Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000, thuộc tốp thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi. Cô từng giành giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch 2017 do Trung học phổ thông Trần Phú (Hà Nội) tổ chức. Tại vòng chung kết, cô gây chú ý với sắc vóc nổi bật, ngoại hình sáng sân khấu, cao 1,73 m, số đo hình thể là 85-60-93 cm. Cũng như Hà My, bất lợi của Bảo Châu là ở hình thể hơi thừa cân, phần bụng và đùi còn to. Cô được chọn vào top 3 phần thi Người đẹp biển.